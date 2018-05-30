Сампаоли: "Месси работает с большим энтузиазмом"

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли прокомментировал игру команды в товарищеским матчем с Гаити (4:0).

В частности, наставник выделил действия лидера команды Лионеля Месси, который забил три гола и отдал голевую передачу.

"Игроки прибыли в расположение команды с большой мотивацией, у них не было отпуска, нам нужно поработать над некоторыми вещи и воспользоваться каждой товарищеской игрой перед Чемпионатом Мира. Были моменты господства, несмотря на уровень сборной Гаити.

Ни у кого из игроков не было возможности провести отпуск, они сразу приехали в сборную, что очень ценится. Месси очень хорошо тренируется, он закончил играть в Испании и через два дня уже был здесь, он работает с большим энтузиазмом", - сказал он. | http://soccernews.ru