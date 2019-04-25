Сампаоли: "Месси страдает из-за неудач в сборной Аргентины"

Бывший наставник сборной Аргентины Хорхе Сампаоли рассказал о переживаниях капитана "альбиселесте" Лионеля Месси по поводу неудач в составе национальной команды.

"Он - лучший игрок в мире. Возможно, лучший в истории. Но несмотря на все способности, Месси обычный человек. Его критикуют, когда он приезжает в состав сборной. Лионель не может показать всё, на что способен, когда играет за национальную команду. Месси сильно страдает из-за этого. Неудачи тревожат его, а аргентинская общественность получает больше удовольствия от травли, чем от успехов", - приводит слова Сампаоли.

31-летний Месси выступает за сборную Аргентины с 2005 года, сыграл 129 матчей и забил 65 голов.

В составе "альбиселесте" звёздный форвард один раз доходил до финала Чемпионата Мира и дважды - до финала Кубка Америки. Во всех трёх матчах команда терпела поражения.

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