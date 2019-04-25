Сампаоли: "Месси страдает из-за неудач в сборной Аргентины"

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Сампаоли: "Месси страдает из-за неудач в сборной Аргентины"

Бывший наставник сборной Аргентины Хорхе Сампаоли рассказал о переживаниях капитана "альбиселесте" Лионеля Месси по поводу неудач в составе национальной команды.

"Он - лучший игрок в мире. Возможно, лучший в истории. Но несмотря на все способности, Месси обычный человек. Его критикуют, когда он приезжает в состав сборной. Лионель не может показать всё, на что способен, когда играет за национальную команду. Месси сильно страдает из-за этого. Неудачи тревожат его, а аргентинская общественность получает больше удовольствия от травли, чем от успехов", - приводит слова Сампаоли.

31-летний Месси выступает за сборную Аргентины с 2005 года, сыграл 129 матчей и забил 65 голов.

В составе "альбиселесте" звёздный форвард один раз доходил до финала Чемпионата Мира и дважды - до финала Кубка Америки. Во всех трёх матчах команда терпела поражения.

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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Есть турниры, которые не выигрывали великие игроки, зубастик Роналдо выиграл ЧМ, но не выиграл ЛЧ, но это не отменяет то, что он поистине Великий футболист. Месси выиграл 4 раза ЛЧ, но пока что не выиграл ЧМ. Выиграл пять "Золотых мячей" и пять "Золотых бутс" и это тоже не отменяет то, что он Великий футболист. Так что слова Сампаоли о страдании Месси преувеличен. Я не думаю, что например в этом году Месси выиграет требл, и с опущенной головой и со страдающим лицом будет стоять в сторонке и смотреть как радуются партнеры с кубком ЛЧ в руках.

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OkTawius
Димон

А разгадка лежит на поверхности - просто кое-кто за пределами "Барселоны" становится не лучшим в истории

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jugulator
Пьянь

Этот кое-кто довел сборную до финала ЧМ. Жаль, не хватило немного до победы.

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OkTawius
Димон

абсолютно нулевая группа и плей-офф, в котором он не забил ни одного гола, а сборная еле-еле со скрипом проползала - аплодирую стоя (нет)

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jugulator
Пьянь

Босния с Джеко и Пьяничем, Нигерия, которую арги обыгрывают с трудом каждый раз. Совсем-совсем нулевая группа. Да и Бельгия и Голландией в плей-офф. Это ведь совсем слабые команды.

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