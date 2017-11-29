Сампаоли: "Место в заявке на Чемпионат Мира забронировано только для одного игрока"

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли высказался о принципах составления им заявки на Чемпионат Мира в России.

" Единственным неприкасаемым является Месси . Кроме него, никто не должен чувствовать себя в этой же роли. Никто не имеет подобных привилегий. Есть много факторов для анализа при составлении списка, но на сегодняшний день еще никто в него не попал, кроме Лионеля ", - цитирует наставника "бело-голубых" El Mundo Deportivo.

Напомним, Сампаоли рассказал, как будет играть его команда на ЧМ. | soccernews.ru