Сампаоли: "Место в заявке на Чемпионат Мира забронировано только для одного игрока"

Теги хорхе сампаолилионель мессиаргентина

Сампаоли: "Место в заявке на Чемпионат Мира забронировано только для одного игрока"Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли высказался о принципах составления им заявки на Чемпионат Мира в России.

"Единственным неприкасаемым является МессиКроме него, никто не должен чувствовать себя в этой же роли. Никто не имеет подобных привилегий. Есть много факторов для анализа при составлении списка, но на сегодняшний день еще никто в него не попал, кроме Лионеля", - цитирует наставника "бело-голубых" El Mundo Deportivo.

Напомним, Сампаоли рассказал, как будет играть его команда на ЧМ. | soccernews.ru

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