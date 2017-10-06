Сампаоли: "Мои игроки прикладывают максимальные усилия, чтобы попасть на Чемпионат Мира"

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли после матча своей команды против Перу в рамках отборочного турнира к Чемпионату Мира 2018-го года стал на защиту своих подопечных.

" Месси прилетел на рассвете, но это не помешало ему отработать две тренировки, присутствовать на каждом теоретическом занятии и подготовиться к матчу наилучшим образом. Мои ребята прикладывают максимальные усилия, чтобы квалифицироваться на Чемпионат Мира ", - цитирует наставника "бело-голубых" sport.es.

Напомним, Сампаоли не сомневается в выходе сборной Аргентины на Чемпионат Мира. | soccernews.ru