Экс-наставник сборной Чили и Аргентины Хорхе Сампаоли может стать главным тренером Венесуэлы. Об этом сообщает DirecTV.

По данным источника, аргентинец вступил в переговоры с Федерацией футбола Венесуэлы. Стороны близки к заключению контракта.

Напомним, 12 декабря Сампаоли покинул команду "Сантос" из-за конфликта с руководством клуба.

Не пропустите: "Барселона" опубликовала аниме с футболистами в честь китайского Нового года| http://soccernews.ru