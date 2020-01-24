Сампаоли может стать главным тренером Венесуэлы

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Сампаоли может стать главным тренером Венесуэлы

Экс-наставник сборной Чили и Аргентины Хорхе Сампаоли может стать главным тренером Венесуэлы. Об этом сообщает DirecTV.

По данным источника, аргентинец вступил в переговоры с Федерацией футбола Венесуэлы. Стороны близки к заключению контракта.

Напомним, 12 декабря Сампаоли покинул команду "Сантос"  из-за конфликта с руководством клуба.

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