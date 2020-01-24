Сампаоли может стать главным тренером Венесуэлы
Экс-наставник сборной Чили и Аргентины Хорхе Сампаоли может стать главным тренером Венесуэлы. Об этом сообщает DirecTV.
По данным источника, аргентинец вступил в переговоры с Федерацией футбола Венесуэлы. Стороны близки к заключению контракта.
Напомним, 12 декабря Сампаоли покинул команду "Сантос" из-за конфликта с руководством клуба.
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|16
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|Велес Сарсфилд
|16
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|6
|Арсенал
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|Росарио Сентраль
|16
|26
|8
|Расинг Клуб
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|26
|9
|Сан Лоренцо
|16
|26
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|Ньюэллз Олд Бойз
|16
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|11
|Атлетико Тукуман
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|16
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|Эстудиантес
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|Дефенса и Хустисия
|16
|21
|15
|Индепендьенте
|16
|21
|16
|Банфилд
|16
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|17
|Унион Санта-Фе
|16
|20
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|К Кордоба Сантьяго
|16
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|Колон
|16
|16
|20
|Уракан
|16
|15
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|Химнасия Ла-Плата
|16
|14
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|16
|13
|23
|Альдосиви
|16
|12
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