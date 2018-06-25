Сампаоли: "Мы хотим выиграть пять матчей и выйти в финал"

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа ЧМ-2018 против Нигерии.

"Завтрашний матч будет жизненно важным для нас, потому что обе сборные могут выйти дальше, и они постараются сделать всё возможное для этого. После поражения, которое было очень болезненным, прошло несколько дней. Теперь у нас всё стоит на кону, ожидание нарастает. Я убеждён, что завтра вы увидите лучшую сборную Аргентины. Нам нужна уверенность, чтобы продвигаться дальше. Мы хотим выиграть пять матчей и выйти в финал" - сказал Сампаоли.

Напомним, что матч Нигерия - Аргентина состоится во вторник в 21:00 по московскому времени в Санкт-Петербурге.

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