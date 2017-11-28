Сампаоли: "На ЧМ-2018 мы собираемся атаковать шестью футболистами и защищаться четырьмя"

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Сампаоли: "На ЧМ-2018 мы собираемся атаковать шестью футболистами и защищаться четырьмя"Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли рассказал о тактике своей команды, которая будет использоваться на предстоящем чемпионате мира.

"Мы собираемся атаковать шестью футболистами и защищаться четырьмя. Всё зависит от соперника. Иногда можно играть и по системе 2-3-2-3", - сказал он.

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