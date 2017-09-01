Сампаоли: "Надеялись обыграть Уругвай"

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Сампаоли: "Надеялись обыграть Уругвай"Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли пообщался с журналистами после игры отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Уругвая (0:0).

По словам специалиста, результат его расстроил.

"Нам была необходима победа, если учитывать ситуацию в турнирной таблице. Нам было тяжело противостоять сопернику, который постарался закрыть все пути к своим воротам. Мы не ожидали, что сборная Уругвая будет так прижиматься к своим воротам. От матча у нас остался неприятный осадок, так как мы надеялись на победу. Теперь нужно побеждать Венесуэлу", - сказал он. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Бразилия 15 36
2 Колумбия 15 25
3 Уругвай 15 24
4 Чили 15 23
5 Аргентина 15 23
6 Перу 15 21
7 Парагвай 15 21
8 Эквадор 15 20
9 Боливия 15 10
10 Венесуэла 15 7
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