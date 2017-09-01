Сампаоли: "Надеялись обыграть Уругвай"

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли пообщался с журналистами после игры отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Уругвая (0:0).

По словам специалиста, результат его расстроил.

"Нам была необходима победа, если учитывать ситуацию в турнирной таблице. Нам было тяжело противостоять сопернику, который постарался закрыть все пути к своим воротам. Мы не ожидали, что сборная Уругвая будет так прижиматься к своим воротам. От матча у нас остался неприятный осадок, так как мы надеялись на победу. Теперь нужно побеждать Венесуэлу", - сказал он. | http://soccernews.ru