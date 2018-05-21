Сампаоли назвал итоговую заявку сборной Аргентины на Чемпионат Мира

Теги аргентинахорхе сампаоли

Сампаоли назвал итоговую заявку сборной Аргентины на Чемпионат МираГлавный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли назвал итоговую заявку своей команды на предстоящий Чемпионат Мира в России.

Вратари: Вилли Кабальеро ("Челси"), Серхио Ромеро ("Манчестер Юнайтед"), Франко Армани ("Ривер Плейт").

Защитники: Габриэль Меркадо ("Севилья"), Хавьер Маскерано ("Хэбей Чайна Форчун", Николас Отаменди ("Манчестер Сити"), Федерико Фасио ("Рома"), Маркос Рохо ("Манчестер Юнайтед"), Николас Тальяфико ("Аякс"), Маркос Акунья ("Спортинг"), Кристиан Ансальди ("Торино").

Полузащитники: Эвер Банега ("Севилья"), Лукас Билья ("Милан"), Эдуардо Сальвио ("Бенфика"), Кристиан Павон ("Бока Хуниорс"), Макси Меса ("Индепендьенте"), Анхель Ди Мария (ПСЖ), Джованни Ло Чельсо (ПСЖ), Мануэль Лансини ("Вест Хэм").

Нападающие: Лионель Месси ("Барселона"), Пауло Дибала ("Ювентус"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Гонсало Игуаин ("Ювентус").

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Официально: дортмундская "Боруссия" представила нового главного тренера

Официально: дортмундская "Боруссия" представила нового главного тренера

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Египет 0 0
2 Россия 0 0
3 Саудовская Аравия 0 0
4 Уругвай 0 0
Группа B М О
1 Иран 0 0
2 Марокко 0 0
3 Португалия 0 0
4 Испания 0 0
Группа C М О
1 Австралия 0 0
2 Дания 0 0
3 Франция 0 0
4 Перу 0 0
Группа D М О
1 Аргентина 0 0
2 Хорватия 0 0
3 Исландия 0 0
4 Нигерия 0 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
2 Коста-Рика 0 0
3 Швейцария 0 0
4 Сербия 0 0
Группа F М О
1 Германия 0 0
2 Южная Корея 0 0
3 Мексика 0 0
4 Швеция 0 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
2 Англия 0 0
3 Панама 0 0
4 Тунис 0 0
Группа H М О
1 Колумбия 0 0
2 Япония 0 0
3 Польша 0 0
4 Сенегал 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов