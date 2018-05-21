Сампаоли назвал итоговую заявку сборной Аргентины на Чемпионат Мира

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли назвал итоговую заявку своей команды на предстоящий Чемпионат Мира в России.

Вратари: Вилли Кабальеро ("Челси"), Серхио Ромеро ("Манчестер Юнайтед"), Франко Армани ("Ривер Плейт").

Защитники: Габриэль Меркадо ("Севилья"), Хавьер Маскерано ("Хэбей Чайна Форчун", Николас Отаменди ("Манчестер Сити"), Федерико Фасио ("Рома"), Маркос Рохо ("Манчестер Юнайтед"), Николас Тальяфико ("Аякс"), Маркос Акунья ("Спортинг"), Кристиан Ансальди ("Торино").

Полузащитники: Эвер Банега ("Севилья"), Лукас Билья ("Милан"), Эдуардо Сальвио ("Бенфика"), Кристиан Павон ("Бока Хуниорс"), Макси Меса ("Индепендьенте"), Анхель Ди Мария (ПСЖ), Джованни Ло Чельсо (ПСЖ), Мануэль Лансини ("Вест Хэм").

Нападающие: Лионель Месси ("Барселона"), Пауло Дибала ("Ювентус"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Гонсало Игуаин ("Ювентус").