Сампаоли назвал окончательный состав сборной Аргентины на матчи с Уругваем и Венесуэлой

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли огласил окончательный список футболистов, которые вызваны для участия в матчах отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 со сборными Уругвая (1 сентября) и Венесуэлы (6 сентября).

Стоит отметить, что в список попали хавбеки "Зенита" Леандро Паредес и Эмилиано Ригони.

Полностью состав аргентинцев выглядит так:

вратари: Ромеро (Манчестер Юнайтед), Гузман (Тигрес), Рулли (Реал Сосьедад)

защитники: Маскерано (Барселона), Фасио (Рома), Отаменди (Манчестер Сити), Меркадо (Севилья), Пареха (Севилья), Пинола (Росарио Централь), Бустос (Сан Мартин)

полузащитники: Банега (Севилья), Билья (Милан), Аугусто Фернандес (Атлетико), Паредес (Зенит), Писарро (Севилья), Ди Мария (ПСЖ), Акунья (Спортинг), Пасторе (ПСЖ), Лансини (Вест Хэм), Ригони (Зенит)

нападающие: Месси (Барселона), Дибала (Ювентус), Икарди (Интер), Корреа (Севилья), Агуэро (Манчестер Сити), Бенедетто (Бока Хуниорс), Акоста (Бока Хуниорс)

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