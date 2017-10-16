Сампаоли назвал самого сильного центрального полузащитника мира

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли назвал самого сильного центрального полузащитника планеты.

"У меня есть большое личное и профессиональное уважение к Артуро Видалю. Ранее, да и сейчас я до сих пор считаю его лучшим центральным полузащитником мира. Я также очень благодарен ему за то, что он дал нам. Я ценю все, что Артуро сделал для сборной. Это была настоящая роскошь - иметь его в своей команде", - цитирует 57-летнего специалиста Squawka.

Напомним, ФИФА обнародовала октябрьский рейтинг национальных сборных. | soccernews.ru