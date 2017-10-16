Сампаоли назвал самого сильного центрального полузащитника мира

Теги хорхе сампаолиартуро видаль

Сампаоли назвал самого сильного центрального полузащитника мираГлавный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли назвал самого сильного центрального полузащитника планеты.

"У меня есть большое личное и профессиональное уважение к Артуро Видалю. Ранее, да и сейчас я до сих пор считаю его лучшим центральным полузащитником мира. Я также очень благодарен ему за то, что он дал нам. Я ценю все, что Артуро сделал для сборной. Это была настоящая роскошь - иметь его в своей команде", - цитирует 57-летнего специалиста Squawka.

Напомним, ФИФА обнародовала октябрьский рейтинг национальных сборных. | soccernews.ru

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