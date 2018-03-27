Сампаоли назвал состав сборной Аргентины на матч с Испанией

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли назвал состав своей команды на сегодняшний товарищеский матч с Испанией.

Так, с первых минут в составе гостей на поле мадридского "Ванда Метрополитано" выйдут: Ромеро, Тальяфико, Отаменди, Рохо, Бустос, Маскерано, Билья, Банега, Меса, Ло Чельсо, Игуаин.

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