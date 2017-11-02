Сампаоли назвал состав сборной Аргентины на матчи против России и Нигерии

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Сампаоли назвал состав сборной Аргентины на матчи против России и НигерииГлавный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли назвал состав своей команды на товарищеские матчи против России и Нигерии.

Так, 57-летний специалист вызвал следующих игроков: Ромеро, Гузман, Маркезин; Маскерано, Фасио, Меркадо, Отаменди, Песселья, Инсуа; Сальвио, Банега, Акунья, Паредес, Ригони, Краневиттер, А. Гомес, Перроти, Э. Перес, Беллуски; Месси, Агуэро, Икарди, Ди Мария, Дибала, Павон, Бенедетто.

Напомним, Мутко опроверг информацию о выплате его организацией одного миллиона евро за матч с Аргентиной. | soccernews.ru

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