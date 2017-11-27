Сампаоли не нравится игра сборной Германии

Наставник сборной Аргентины Хорхе Сампаоли поделился мнением о фаворитах ЧМ-2018.

"Думаю, что Бразилия, Испания и Франция находятся на один шаг впереди нас благодаря сыгранности, которую они наработали за продолжительное время. Я не упоминаю Германию не потому, что забыл. Мне просто не нравится, как они играют" - приводит слова Сампаоли FourFourTwo.

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