Сампаоли не нравится игра сборной Германии
Наставник сборной Аргентины Хорхе Сампаоли поделился мнением о фаворитах ЧМ-2018.
"Думаю, что Бразилия, Испания и Франция находятся на один шаг впереди нас благодаря сыгранности, которую они наработали за продолжительное время. Я не упоминаю Германию не потому, что забыл. Мне просто не нравится, как они играют" - приводит слова Сампаоли FourFourTwo.
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