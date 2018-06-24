Сампаоли не выпустит Агуэро на матч с Нигерией

Форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро пропустит игру с Нигерией.

Об этом сообщил друг футболиста Хосе Альварес. Альварес считает, что это будет наказание от Хорхе Сампаоли за высказывания Агуэро.

Напомним, что игра между сборными Аргентины и Нигерии состоится 26 июня.

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