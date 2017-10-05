Сампаоли: "Нет времени, чтобы нарабатывать связи между Месси и Дибалой"

В преддверии отборочного матча к Чемпионату Мира 2018-го года против Перу главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли высказался о возможном взаимодействии на поле форвардов своей команды Лионеля Месси и Пауло Дибалы.

" Мы знаем, что в будущем Пауло может многое дать команде . Однако сегодня у нас есть не так много времени, чтобы нарабатывать связи между Месси и Дибалой. Мы предпочитаем сделать ставку на Дибалу позже ", - цитирует наставника 57-летнего специалиста El Mundo Deportivo.

Напомним, Сампаоли прокомментировал слова Дибалы о Месси. | soccernews.ru