Сампаоли: "Нет времени, чтобы нарабатывать связи между Месси и Дибалой"

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Сампаоли: "Нет времени, чтобы нарабатывать связи между Месси и Дибалой"В преддверии отборочного матча к Чемпионату Мира 2018-го года против Перу главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли высказался о возможном взаимодействии на поле форвардов своей команды Лионеля Месси и Пауло Дибалы.

"Мы знаем, что в будущем Пауло может многое дать команде. Однако сегодня у нас есть не так много времени, чтобы нарабатывать связи между Месси и Дибалой. Мы предпочитаем сделать ставку на Дибалу позже", - цитирует наставника 57-летнего специалиста El Mundo Deportivo.

Напомним, Сампаоли прокомментировал слова Дибалы о Месси. | soccernews.ru

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