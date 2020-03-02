Сампаоли - новый тренер "Атлетико Минейро"

"Атлетико Минейро" в твиттере объявил о назначении Хорхе Сампаоли на пост главного тренера команды.

Бразильский клуб не раскрывает условия сотрудничества с аргентинским специалистом.

В январе сообщалось, что команду возглавил венесуэльский специалист Рафаэль Дудамель. Его дальнейшая судьба пока неизвестна.

Последним местом работы Сампаоли был "Сантос", который он покинул в декабре.

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