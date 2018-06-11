Сампаоли обвинили в сексуальных домогательствах

По данным журналиста Radio Mitre Габриэля Аньелло, 58-летний главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли может оказаться в тюрьме по обвинению в сексуальных домогательствах.

Как сообщает источник, наставник домогался повара национальной команды.

Президент Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапия дал женщине взятку, чтобы та хранила молчание.



Ожидается, что после первенства в России Сампаоли отправят в отставку. По окончании турнира специалист, скорее всего, будет отправлен в отставку.

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