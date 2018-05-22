Сампаоли объяснил непопадание Икарди в заявку сборной Аргентины на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли объяснил непопадание нападающего "Интера" Мауро Икарди в заявку команды на Чемпионат Мира 2018 года.

"Мы определили этот список после долгого и тщательного анализа. Те, кто в заявке, наилучшим образом подходят под наш стиль игры. Икарди не едет с нами в Россию, но он всё равно хороший игрок, который мог быть в нашей группе атаки" - приводит слова Сампаоли Football Italia.

Напомним, что Икарди стал лучшим бомбардиром Серии А в завершающемся сезоне.

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