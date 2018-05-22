Сампаоли объяснил непопадание Икарди в заявку сборной Аргентины на ЧМ-2018

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Сампаоли объяснил непопадание Икарди в заявку сборной Аргентины на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли объяснил непопадание нападающего "Интера" Мауро Икарди в заявку команды на Чемпионат Мира 2018 года.

"Мы определили этот список после долгого и тщательного анализа. Те, кто в заявке, наилучшим образом подходят под наш стиль игры. Икарди не едет с нами в Россию, но он всё равно хороший игрок, который мог быть в нашей группе атаки" - приводит слова Сампаоли Football Italia.

Напомним, что Икарди стал лучшим бомбардиром Серии А в завершающемся сезоне.

Не пропустите: Жена Икарди подвергла критике тренерский штаб сборной Аргентины. | http://soccernews.ru

комментарии
жк

Я имел виду молодые игроки сборной Германии решили исход финала ЧМ 2014.

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жк

Сампаоли опять наступает на грабли Сабелья,опыт ЧМ 2014 не показывает,что надо исключить из заявки не залечившего травму Агуэро,он же опять сломается в первом же матче,и потом Сампаоли вспомни исход того финала решили именно молодые игроки,к тому же опытные,вышедшие на замену.Исключи Агуэро и возьми Икарди. Серхио Агуэро, будь честен с друзьями и болельщиками,поставь интересы сборной выше своих интересов,возьми самоотвод от сборной,открой дорогу на ЧМ Икарди.

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