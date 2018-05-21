Сампаоли определился с итоговой заявкой сборной Аргентины на Чемпионат Мира

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли определился с итоговой заявкой своей команды на предстоящий Чемпионат Мира в России, информирует Ole.

Вратари: Серхио Ромеро, Франко Армани и Вилли Кабальеро.

Защитники: Габриэль Меркадо, Федерико Фасио, Николас Отаменди, Кристиан Ансалди, Николас Тальяфико, Маркос Рохо.

Полузащитники: Эвер Банега, Хавьер Маскерано, Эдуардо Сальвио, Лукас Билья, Анхель Ди Мария, Джованни Ло Сельсо, Мануэль Лансини, Макси Меса, Маркос Акунья.

Нападающие: Лионель Месси, Серхио Агуэро, Гонсало Игуаин, Кристиан Павон, Пауло Дибала.