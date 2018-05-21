Сампаоли определился с итоговой заявкой сборной Аргентины на Чемпионат Мира

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Сампаоли определился с итоговой заявкой сборной Аргентины на Чемпионат МираГлавный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли определился с итоговой заявкой своей команды на предстоящий Чемпионат Мира в России, информирует Ole.

Вратари: Серхио Ромеро, Франко Армани и Вилли Кабальеро. 

Защитники: Габриэль Меркадо, Федерико Фасио, Николас Отаменди, Кристиан Ансалди, Николас Тальяфико, Маркос Рохо.

Полузащитники: Эвер Банега, Хавьер Маскерано, Эдуардо Сальвио, Лукас Билья, Анхель Ди Мария, Джованни Ло Сельсо, Мануэль Лансини, Макси Меса, Маркос Акунья.

Нападающие: Лионель Месси, Серхио Агуэро, Гонсало Игуаин, Кристиан Павон, Пауло Дибала.

Напомним, Менди назвал цель сборной Франции на ЧМ-2018. | soccernews.ru

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