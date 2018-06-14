Сампаоли определился со стартовым составом сборной Аргентины на матч с Исландией

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли определился со стартовым составом своей команды на первый матч для нее на Чемпионате Мира против Исландии.

Так, по сведениям AS, на тренировках наставник "бело-голубых" активно наигрывает основную обойму в следующем сочетании: Кабальеро, Сальвио , Отаменди , Рохо , Тальяфико , Меса , Билья , Маскерано , Ди Мария, Месси, Агуэро.