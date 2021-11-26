Сампаоли ответил на критику в адрес "Марселя"

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Сампаоли ответил на критику в адрес "Марселя"Фото: инстаграм "Марселя"/Автор неизвестен

Главный тренер "Марселя" Хорхе Сампаоли ответил на критику в адрес своей команды на фоне неудачных результатов.

"Влюбляемся в футболе мы очень быстро, но и обратная его часть случается также мгновенно.

Нет веры в идею в долгосрочной перспективе, самое главное – просто победить. Это нормально.

Сегодня мы полагаемся только на результаты – это особенность футбола. Критика может влиять на результаты игроков, но это часть работы.

Некоторая критика бывает резкой, преувеличенной, потому что как профессионалу тебе нужно анализировать и принимать во внимание гораздо больше вещей, чем просто результат матча", – сказал аргентинский специалист.

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