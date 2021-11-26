Сампаоли ответил на критику в адрес "Марселя"
Фото: инстаграм "Марселя"/Автор неизвестен
Главный тренер "Марселя" Хорхе Сампаоли ответил на критику в адрес своей команды на фоне неудачных результатов.
"Влюбляемся в футболе мы очень быстро, но и обратная его часть случается также мгновенно.
Нет веры в идею в долгосрочной перспективе, самое главное – просто победить. Это нормально.
Сегодня мы полагаемся только на результаты – это особенность футбола. Критика может влиять на результаты игроков, но это часть работы.
Некоторая критика бывает резкой, преувеличенной, потому что как профессионалу тебе нужно анализировать и принимать во внимание гораздо больше вещей, чем просто результат матча", – сказал аргентинский специалист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13