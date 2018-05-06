Сампаоли озвучил своё решение по участию Икарди в ЧМ-2018

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли озвучил своё решение по участию форварда "Интера" Мауро Икарди в Чемпионате Мира 2018 года.

Как сообщает Calciomercato, наставник "альбиселесте" склоняется к тому, чтобы оставить нападающего "нерадзурри" вне заявки национальной команды из-за его тактической несовместимости с партнёрами.

Однако в тренировочный лагерь сборной Аргентины для подготовки к мундиалю Икарди, скорее всего, будет вызван.

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