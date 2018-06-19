Сампаоли планирует сделать три изменения в составе в матче с Хорватией

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли планирует сделать три изменения в составе своей команды в матче второго тура группового этапа Чемпионата Мира против национальной команды Хорватии.

Так, по сведениям Ole, наставник "бело-голубых" намерен отказаться от услуг защитника Маркоса Рохо, полузащитника Лукаса Бильи и вингера Анхеля Ди Марии. Вероятно, их заменят Габриэль Меркадо, Маркос Акунья и Кристиан Павон.

Напомним, Ковачич считает состав Хорватии более сильным, нежели у аргентинцев. | soccernews.ru