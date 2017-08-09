Сампаоли побывал в гостях у Месси

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Сампаоли побывал в гостях у МессиГлавный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли побывал в гостях у капитана своей команды Лионеля Месси.

Как информирует Marca, наставник "бело-голубых" побывал в доме звезды каталонской "Барселоны" в Испании, дабы обсудить с ним свои планы относительно предстоящих отборочных матчей к Чемпионату Мира 2018-го года.

Отметим, что ранее Сампаоли с подобным визитом побывал в гостях у Серхио Ромеро, Николаса Отаменди и Эвера Банеги.

Не пропустите: Месси будет не против, чтобы сменщиком Неймара стал Деулофеу. | soccernews.ru

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