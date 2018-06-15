Сампаоли поделился ожиданиями от матча со сборной Исландии

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Сампаоли поделился ожиданиями от матча со сборной Исландии

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли высказался в преддверии матча первого тура группового этапа ЧМ-2018 против национальной команды Исландии.

"Завтра мы покажем очень хорошую игру. Думаю, мы победим, хотя и знаем, что исландцев очень трудно обыграть. Они очень хорошо играют на контратаках. Нам надо сделать всё, чтобы не позволить воспользоваться им своими сильными сторонами. Мы очень хорошо подготовлены и уверены в себе. Готовы доказать, что у нас одна из сильнейших команд" - сказал Сампаоли.

Напомним, что матч Аргентина - Исландия состоится в субботу, 16 июня, в 16:00 по московскому времени.

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