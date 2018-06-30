Сампаоли: "Пока рано анализировать ошибки"

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Сампаоли: "Пока рано анализировать ошибки"

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли прокомментировал поражение от Франции в матче 1/8 финала ЧМ-2018.

"Я расстроен, это очень болезненное поражение. Игроки старались, они полностью отдавали себя на поле, но мы не достигли цели. Нам удалось забить дважды, но после этого мы потеряли преимущество. Ещё всё слишком свежо. Пока рано анализировать ошибки" - сказал Сампаоли.

Не пропустите видеообзор матча Франция - Аргентина. | http://soccernews.ru

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