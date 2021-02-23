Сампаоли покинет "Атлетико Минейро". Его ждут в "Марселе"

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Сампаоли покинет "Атлетико Минейро". Его ждут в "Марселе"Официальный сайт "Атлетико Минейро" сообщает, что главный тренер команды Хорхе Сампаоли покинет свой пост сразу после завершения чемпионата Бразилии. На данный момент команда занимает 3 место в турнирной таблице. Осталось сыграть один тур.

Как сообщается, именно специалист попросил о разрыве контракта. 60-летний аргентинец является главным кандидатом на пост наставника "Марселя". Напомним, вакансия появилась после недавнего ухода с тренерского мостика Андре Виллаш-Боаша.

Французский клуб занимает в текущем сезоне Лиги 1 7 место, набрав 38 очков в 25 матчах.

Сампаоли уже работал в Европе, наиболее известен в его карьере период в "Севилье" в 2016-17 годах.

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