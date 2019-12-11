Сампаоли покинул пост главного тренера "Сантоса"

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Сампаоли покинул пост главного тренера "Сантоса"

Хорхе Сампаоли покинул пост главного тренера "Сантоса". Об этом сообщает Globoesport.

Напомним, 59-летний аргентинец возглавил клуб год назад и в этом сезоне привел команду ко второму месту в чемпионате Бразилии.

Контракт специалиста был рассчитан до 2020 года.

По данным источника, тренер сам подал в отставку из-за конфликта с президентом "Сантоса". Кроме того, Самполи не устраивал состав команды и то, что в следующем году его не удастся усилить.

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