Сампаоли потерял контроль над игроками сборной Аргентины

Теги хорхе сампаолиаргентинахавьер маскерано

Сампаоли потерял контроль над игроками сборной АргентиныГлавный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли потерял контроль над своей командой, информирует AS.

Очередным косвенным подтверждением этому издание посчитало тот факт, что на предматчевую пресс-конференцию перед решающей игрой против Нигерии явился один из лидеров "бело-голубых" Хавьер Маскерано без своего наставника. Предполагается, что состав и схему игры на матч против африканской команды будут выбирать ведущие игроки аргентинцев.

Напомним, Верон сравнил Месси с Роналду. | soccernews.ru

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