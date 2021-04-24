Сампаоли повторил рекорд Бьелсы в "Марселе"
Фото твиттер Opta
"Марсель" под руководством нового главного тренера Хорхе Сампаоли набрал 16 очков в 7 матчах Лиги 1.
Как сообщает Opta, это повторение клубного рекорда. Ранее подобное удавалось только Марсело Бьелсе в 2014 году.
После назначения аргентинского наставника "Марсель" одержал 5 побед, 1 раз сыграл вничью и потерпел 1 поражение в чемпионате Франции.
Напомним, что Сампаоли возглавил провансальцев в конце февраля, сменив уволенного Андре Виллаш-Боаша.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13