Сампаоли повторил рекорд Бьелсы в "Марселе"

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Сампаоли повторил рекорд Бьелсы в "Марселе"

Фото твиттер Opta

"Марсель" под руководством нового главного тренера Хорхе Сампаоли набрал 16 очков в 7 матчах Лиги 1.

Как сообщает Opta, это повторение клубного рекорда. Ранее подобное удавалось только Марсело Бьелсе в 2014 году.

После назначения аргентинского наставника "Марсель" одержал 5 побед, 1 раз сыграл вничью и потерпел 1 поражение в чемпионате Франции.

Напомним, что Сампаоли возглавил провансальцев в конце февраля, сменив уволенного Андре Виллаш-Боаша.

Не пропустите: Дубль Пайе принес "Марселю" победу над "Реймсом". | http://soccernews.ru
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