Сампаоли продолжит тренировать Аргентину

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Сампаоли продолжит тренировать Аргентину

Наставник сборной Аргентины Хорхе Сампаоли остается у руля команды.

Как сообщает AS, специалист убедил Ассоциацию футбола Аргентины, что под его руководством сборная сможет достойно выступить на Кубке Америки-2019.

Кроме того, в августе Сампаоли может временно возглавить молодежную сборную Аргентины и подготовить ее для турнира COTIF-2018.

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