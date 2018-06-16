Сампаоли прокомментировал ничью с Исландией

Наставник сборной Аргентины Хорхе Сампаоли подвел итоги матча против Исландии (1:1).

"Всегда выходим на поле ради победы, поэтому есть разочарование результатом. Мы были настроены на победу с командой, у которой очень организованная защита. Но нам не удалось превратить владение в голы. Мы только начинаем играть, мы извлечем урок. Нужно оставаться сильными.

Каждый новый матч отличается от прошлого. Необходимо проанализировать пропущенный гол, наши перемещения в этот момент. В тот момент было много футболистов в защите, однако это не помогло. Плюс нам надо удивлять соперников в атаке. У нас достаточно тяжелая группа.

Пенальти - это всегда шанс для гола. Сегодня мы не смогли его реализовать. Игра Месси в сегодняшней игре? Чтобы ее оценить и охарактеризовать, нужно время. Исландия играла в оборону, она блокировала свободные зоны. Дальше надо разбирать игру каждого футболиста. Но Лео всегда хочет побеждать" - приводят слова Сампаоли российские СМИ.

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