Сампаоли прокомментировал разгромное поражение от сборной Испании

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Сампаоли прокомментировал разгромное поражение от сборной Испании

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли подвёл итоги товарищеского матча против национальной команды Испании, который завершился унизительным поражением "альбиселесте" со счётом 6:1.

"Мы провели отличный первый тайм, даже 60 минут, но в матче против Испании этого недостаточно. Я должен взять ответственность за результат на себя, потому что я готовил эту команду, которая всё оставила на поле. Мы старались, но не смогли реализовать свои моменты, а испанцы были эффективны. Нам нужно продолжать готовиться, опираясь на эти ошибки, чтобы убедиться, что мы не допустим их на Чемпионате Мира" - приводит слова Сампаоли Football Espana.

Не пропустите видеообзор матча Испания - Аргентина. | http://soccernews.ru

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