Сампаоли прокомментировал слова Дибалы о Месси

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Сампаоли прокомментировал слова Дибалы о МессиГлавный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли прокомментировал слова форварда своей команды Пауло Дибалы, который заявил, что ему сложно играть с Лионелем Месси в одной команде, так как они действуют в схожей манере и на одной позиции.

"Я не вижу ничего плохого в том, что сказал Дибала. Он заявил, что он был счастлив играть вместе с Месси, но он просто не видит места в команде для них обоих", - приводит слова 57-летнего специалиста football.fr.

Напомним, сегодня Аргентина сыграет против Перу. | soccernews.ru

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Ринат Сагидов

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