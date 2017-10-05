Сампаоли прокомментировал слова Дибалы о Месси

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли прокомментировал слова форварда своей команды Пауло Дибалы, который заявил, что ему сложно играть с Лионелем Месси в одной команде, так как они действуют в схожей манере и на одной позиции.

" Я не вижу ничего плохого в том, что сказал Дибала. Он заявил, что он был счастлив играть вместе с Месси, но он просто не видит места в команде для них обоих ", - приводит слова 57-летнего специалиста football.fr.

Напомним, сегодня Аргентина сыграет против Перу. | soccernews.ru