Сампаоли прокомментировал жеребьёвку ЧМ-2018

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Сампаоли прокомментировал жеребьёвку ЧМ-2018

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли прокомментировал результаты жеребьёвки Чемпионата Мира 2018 года.

"Хорватия - команда с хорошим движением и индивидуально высоким уровнем футболистов, те же Модрич, Ракитич и так далее. Это очень-очень опасный соперник. Как, в принципе, и сборная Исландии. Сборная с высоким командным духом. Нигерия опасна своей скоростью, игрой на контратаках, что мы видели в последней встрече, которая прошла в Краснодаре. Всё, жеребьёвка прошла, знаем соперников, города, в которых будем играть. Так что последняя неопределённость осталась позади и можно сконцентрироваться на подготовке к турниру, работать над комплектацией состава, уже пошёл обратный отсчёт. Но ещё есть время, чтобы поработать над слабыми местами, улучшить что-то в нашей игре" - сказал Сампаоли.

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