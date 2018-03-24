Сампаоли рассчитывает на Дибалу и Икарди

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Сампаоли рассчитывает на Дибалу и Икарди

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли заявил, что нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала и форвард "Интера" Мауро Икарди имеют шансы попасть в заявку "альбиселесте" на ЧМ-2018.

"Икарди и Дибала - важные игроки. Им открыты двери в заявку на Чемпионат Мира. Тем более, они регулярно вызывались в сборную до этих матчей" - приводит слова Сампаоли Football Italia.

24-летний Дибала в этом сезоне сыграл за "Ювентус" 35 матчей, забил 21 гол и сделал 5 ассистов. В активе 25-летнего Икарди 26 игр, 22 мяча и 1 результативная передача.

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