Сампаоли рассчитывает на Дибалу и Икарди

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли заявил, что нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала и форвард "Интера" Мауро Икарди имеют шансы попасть в заявку "альбиселесте" на ЧМ-2018.

"Икарди и Дибала - важные игроки. Им открыты двери в заявку на Чемпионат Мира. Тем более, они регулярно вызывались в сборную до этих матчей" - приводит слова Сампаоли Football Italia.

24-летний Дибала в этом сезоне сыграл за "Ювентус" 35 матчей, забил 21 гол и сделал 5 ассистов. В активе 25-летнего Икарди 26 игр, 22 мяча и 1 результативная передача.

Не пропустите: Сампаоли рассказал о том, сыграет ли Месси против Испании. | http://soccernews.ru