Сампаоли рассказал Икарди, при каких условиях возьмет его на ЧМ-2018

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Сампаоли рассказал Икарди, при каких условиях возьмет его на ЧМ-2018
Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли, скорее всего, не возьмет на Чемпионат Мира-2018 нападающего "Интера" Мауро Икарди, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, специалист включит форварда в состав национальной команды лишь в том случае, если нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро не успеет восстановиться от травмы. В данный момент Агуэро залечивает травму колена.

В этом сезоне 25-летний Икарди провел 33 матча за "Интер" и забил 27 голов. На счету 29-летнего Агуэро 30 мячей в 39 поединках за "Манчестер Сити".

Не пропустите: Икарди контактирует с английским грандом. | http://soccernews.ru

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