Сампаоли рассказал о финале мечты на ЧМ-2018

Наставник сборной Аргентины Хорхе Сампаоли мечтает сыграть в финале Чемпионата Мира против Бразилии.

"Это финал мечты, Неймар против Месси. Это было бы просто невероятно. Надеюсь, всё так и будет" - приводит слова Сампаоли FourFourTwo.

Напомним, что в группу с Аргентиной попали Исландия, Хорватия и Нигерия.

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