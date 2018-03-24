Сампаоли рассказал о том, сыграет ли Месси против Испании

Теги лионель мессиаргентинаиспания

Сампаоли рассказал о том, сыграет ли Месси против ИспанииГлавный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли сообщил, что лидер команды Лионель Месси готов сыграть с Испанией.

Напомним, что матч с Италией (2:0) аргентинец пропустил из-за проблем с мышцами.

"Сегодня вечером я увидел интересный матч. Второй тайм был более сложным, чем первый, но нам удалось забить два гола и выиграть. На последней тренировке у Месси была проблема с мышцами, поэтому мы его не выпустили на поле в качестве меры предосторожности. Скорее всего, он будет готов сыграть против Испании", - сказал он.

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