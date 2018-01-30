Сампаоли: "Реал" соблазняет Икарди"

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли прокомментировал слухи, которые связывают мадридский "Реал" с форвардом миланского "Интера" Мауро Икарди.

"Я разговаривал с Икарди, и я сказал, что ему нужно делать. Из-за того, что он не может расслабиться и успешно выступать, он не может получить вызов в сборную. "Реал" следит за Икарди и соблазняет его переходом", - цитирует наставника "бело-голубых" Express.

Напомним, Икарди намекнул на уход из "Интера". | soccernews.ru