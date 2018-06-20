Сампаоли сделал заявление о составе сборной Аргентины на матч с Хорватией



Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли заявил, что он еще не определился с составом команды на матч группового турнира Чемпионата Мира-2018 против Хорватии.

"Не могу сообщить состав на завтрашний матч, поскольку решения еще нет. Мы думаем исключительно о победе. Чемпионаты Мира всегда бывают непростыми, особенно для явных фаворитов, нам будет непросто завтра, потому что против нас выйдет восхитительная молодая команда. Постараемся показать интенсивный футбол с первых минут игры, чтобы погасить их настрой", - приводят слова Сампаоли российские СМИ.

Матч Аргентина – Хорватия состоится 21 июня и начнется в 18.00. В случае поражения аргентинцы практически потеряют шансы на выход в плей-офф ЧМ-2018.

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