Сампаоли: "Сила французов в быстрых передачах"
Наставник сборной Аргентины Хорхе Сампаоли поделился мнением о сборной Франции.
"Сила французов в быстрых передачах. Они быстро завладевают мячом и забивают в три-четыре паса. Франция отлично действует при стандартах. Они давно работают под руководством Дешама. Это значит, что кроме звезд, там есть сплоченный коллектив, который строился очень долго.
Контролировать мяч должны мы, чтобы контролировать и игру. У французов своя специфика - быстрый захват мяча и отличная оборона. Они будут использовать свои стремительные контратаки против нас. Хотел бы, чтобы Аргентина завтра играла со свойственным ей энтузиазмом" - приводят слова Сампаоли российские СМИ.
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