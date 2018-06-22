Сампаоли: "Состав сборной Аргентины не соответствует уровню Месси"

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли высказался по поражению своей команды от Хорватии в рамках второго тура группового этапа Чемпионата Мира.

"Я не могу говорить о позоре, но я определенно чувствую боль. Я работаю тренером уже долгое время, накопив определенный опыт, поэтому могу сказать, что гораздо больнее проигрывать, когда я представляю футболку своей страны... Я чувствую боль, потому что мы не находимся на том уровне, который ожидают от нас аргентинцы.

Я прошу прощения у болельщиков, особенно у тех, кто прилагает большие усилия, чтобы путешествовать и наблюдать за матчами сборной. Я отвечаю за этот результат. Я считаю, что сделал все возможное, но просто не нашел способ дать то, чего они хотели...

Я думаю, что реальность такова, что Состав сборной Аргентины не соответствует уровню Месси. Лео ограничен в своих действиях, потому что команда не идеально подходит для него", - цитирует наставника "бело-голубых" официальный сайт ФИФА.

Напомним, свой комментарий по матчу дал Далич. | soccernews.ru