Сампаоли: "Состав сборной Аргентины не соответствует уровню Месси"

1 Теги аргентинахорватиялионель мессихорхе сампаоли

Сампаоли: "Состав сборной Аргентины не соответствует уровню Месси"Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли высказался по поражению своей команды от Хорватии в рамках второго тура группового этапа Чемпионата Мира.

"Я не могу говорить о позоре, но я определенно чувствую боль. Я работаю тренером уже долгое время, накопив определенный опыт, поэтому могу сказать, что гораздо больнее проигрывать, когда я представляю футболку своей страны... Я чувствую боль, потому что мы не находимся на том уровне, который ожидают от нас аргентинцы.

Я прошу прощения у болельщиков, особенно у тех, кто прилагает большие усилия, чтобы путешествовать и наблюдать за матчами сборной. Я отвечаю за этот результат. Я считаю, что сделал все возможное, но просто не нашел способ дать то, чего они хотели...

Я думаю, что реальность такова, что Состав сборной Аргентины не соответствует уровню Месси. Лео ограничен в своих действиях, потому что команда не идеально подходит для него", - цитирует наставника "бело-голубых" официальный сайт ФИФА.

Напомним, свой комментарий по матчу дал Далич. | soccernews.ru

Комментарии
презираю сампаоли

не люблю быть похожим на хэйтеров, но сампаоли - мразь. Лучший футболист Мира за всю историю из-за него может никогда не стать чемпионом Мира. Ставить поганую тактику с насыщенными флангами и отсутствием плотности в центре - самодовольный идиотизм. Если даже неспешные атаки с пасами между этим крайками заканчивались навесами или прострелами, то их некому было замыкать - нет бл..ь бокс ту бокса!!!

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