Сампаоли сравнил Месси с Марадоной



Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли рассказал о роли в команде нападающего Лионеля Месси, а также сравнил его с легендарным Диего Марадоной.

"Понимаю, что люди любят сравнивать, делать выводы. У Месси из 75 матчей за сборную только 5 или 6 поражений. Лео – стержень аргентинской сборной, как был и Диего Марадона в свое время.

Понимаю, что у каждого свое мнение на счет каждого из них, но это нормально. Сравнивать Месси и Марадону не стоит", – приводят слова Сампаоли российские СМИ.

Напомним, что в стартовом матче ЧМ-2018 против Исландии (1:1) Месси не реализовал пенальти.

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