Сампаоли: "У меня - лучшая команда в мире и истории"

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли сделал весьма громкое заявление, касающееся его команды.

" Я знаю, на каких игроков я могу рассчитывать после того, как мы избавились от давления, которое оказывалось на нас в квалификации. У меня собрана лучшая команда в мире и в истории. Мы уверены, что у нас есть команда, которая способна выйти из группы на Чемпионате Мира ", - цитирует наставника "бело-голубых" le10sport.

Напомним, Сампаоли рассказал о финале своей мечты на Чемпионате Мира в России. | soccernews.ru