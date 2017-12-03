Сампаоли: "У меня - лучшая команда в мире и истории"

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Сампаоли: "У меня - лучшая команда в мире и истории"Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли сделал весьма громкое заявление, касающееся его команды.

"Я знаю, на каких игроков я могу рассчитывать после того, как мы избавились от давления, которое оказывалось на нас в квалификации. У меня собрана лучшая команда в мире и в истории. Мы уверены, что у нас есть команда, которая способна выйти из группы на Чемпионате Мира", - цитирует наставника "бело-голубых" le10sport.

Напомним, Сампаоли рассказал о финале своей мечты на Чемпионате Мира в России. | soccernews.ru

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