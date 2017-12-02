Сампаоли: "У нас хорошие шансы выйти из группы на ЧМ-2018"

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Сампаоли: "У нас хорошие шансы выйти из группы на ЧМ-2018"Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли высказался о результатах жеребьёвки Чемпионата Мира-2018.

На турнире его команда сыграет в группе с командами Исландии, Хорватии и Нигерии.

"Меня не беспокоит критика. Думаю, мы сможем стать лучше до начала Чемпионата Мира и избавиться от психологического груза, который давил на нас в квалификационном турнире. Аргентина будет очень сильна на Кубке мира. Надеюсь, мы сможем выйти из группы.

Я уже знаю, где и когда мы будем играть, знаю наши маршруты и наших соперников. Это то, с чем нам предстоит столкнуться, но у Аргентины в составе есть лучший футболист мира. У нас хорошие шансы выйти в следующий этап", - сказал наставник.  | http://soccernews.ru

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