Сампаоли: "Уверен, что у Франции есть план по нейтрализации Месси, но у нас есть свой план"

Наставник сборной Аргентины Хорхе Сампаоли рассказал о стратегии на игру с Францией.

"Уверен, что у Франции есть план по нейтрализации Месси, но у нас есть свой план. Мы хотели бы облегчить ему жизнь. У Аргентины лучший футболист во вселенной, но есть и другие игроки, способные усложнить Франции жизнь. Они будут стремиться нанести нам урон по флангам. Придется блокировать их форвардов. Аргентина будет играть агрессивно и постоянно атаковать.

Месси был под давлением, но забил. Понятно, чувствовал он себя не очень комфортно. Старт турнира выдался сложным" - приводят слова Сампаоли российские СМИ.

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