Сампаоли уже назвал состав на завтрашнюю игру против Исландии

Теги аргентинаисландия

Сампаоли уже назвал состав на завтрашнюю игру против Исландии

Наставник сборной Аргентины Хорхе Сампаоли уже определился со стартовым составом на игру с Исландией.

Аргентина: Вилли Кабальеро, Николас Отаменди, Маркос Рохо, Николас Тальяфико, Хавьер Маскерано, Эдуардо Сальвио, Лукас Билья, Максимильяно Меса, Анхель Ди Мария, Лионель Месси, Серхио Агуэро.

Напомним, что матч между сборными Аргентины и Исландии состоится завтра в 16:00 по московскому времени.

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