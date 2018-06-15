Сампаоли уже назвал состав на завтрашнюю игру против Исландии

Наставник сборной Аргентины Хорхе Сампаоли уже определился со стартовым составом на игру с Исландией.

Аргентина: Вилли Кабальеро, Николас Отаменди, Маркос Рохо, Николас Тальяфико, Хавьер Маскерано, Эдуардо Сальвио, Лукас Билья, Максимильяно Меса, Анхель Ди Мария, Лионель Месси, Серхио Агуэро.

Напомним, что матч между сборными Аргентины и Исландии состоится завтра в 16:00 по московскому времени.

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