Сампаоли: "В перерыве Месси спускался в раздевалку, чтобы подбодрить молодых игроков"

Теги аргентинаиспанияхорхе сампаолилионель месси

Сампаоли: "В перерыве Месси спускался в раздевалку, чтобы подбодрить молодых игроков"Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли рассказал о ценности, которую несет для его команды ее капитан Лионель Месси.

"Месси сопровождал нас все эти дни, он даже спускался в перерыве игры с Испанией, чтобы поговорить и подбодрить молодых партнеров по команде. Он выглядит бодро, он близок с командой, вовлечен во все ее дела, и это еще одна ценность Лео", - цитирует наставника "бело-голубых" El Mundo Deportivo.

Напомним, Месси не смог досмотреть избиение испанцами аргентинцев. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Без весны, но в ожидании Чемпионата Мира: репортаж о подготовке Москвы к мундиалю

Без весны, но в ожидании Чемпионата Мира: репортаж о подготовке Москвы к мундиалю

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов