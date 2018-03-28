Сампаоли: "В перерыве Месси спускался в раздевалку, чтобы подбодрить молодых игроков"

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли рассказал о ценности, которую несет для его команды ее капитан Лионель Месси.

" Месси сопровождал нас все эти дни, он даже спускался в перерыве игры с Испанией, чтобы поговорить и подбодрить молодых партнеров по команде. Он выглядит бодро, он близок с командой, вовлечен во все ее дела, и это еще одна ценность Лео ", - цитирует наставника "бело-голубых" El Mundo Deportivo.

Напомним, Месси не смог досмотреть избиение испанцами аргентинцев. | soccernews.ru